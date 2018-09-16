Fenerbahçe, Konya'da coşkuyla karşılandı

Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya\'ya geldi. Sarı lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanı nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Kulüp başkanı Ali Koç\'un eşliğindeki kafile, uçakla Konya\'ya geldi. Sarı lacivertli takımı havalimanında sarı lacivertli taraftarlar karşıladı. Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından başkan Ali Koç\'a çiçek hediye edildi. Taraftarın yaktığı meşaleler nedeniyle oluşan yoğun dumanın havalimanın içini de sarması üzerine futbolculardan ve yöneticilerden bazıları güçlükle otobüse binebildi. Sarı lacivertli ekip havalimanından ayrılıp, kamp yapacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Phillip Cocu\'nun gelişi

- Ali Koç\'un gelişi

- Futbolcuların gelmesi ve otobüse binmesi

- Yoğun duman ve futbolculardan detay

- Taraftardan detay

- Ali Koç\'un taraftarlarla kucaklaşması

- Kafilenin ayrılması

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