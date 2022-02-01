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Spor

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü için 7 milyon sterlini gözden çıkardı

Fenerbahçe, Rangers'tan gelecek cevaba göre rotasını Seferovic ve Soares'e çevirecek

01 Şubat 2022 15:55

Kış transfer dönemi sona ermeden forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon sterlinigözden çıkardı.

Fenerbahçe kış transfer döneminin sessiz takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler takıma takviye yapmazken birkaç oyuncusunu kiralık gönderdi.

Max Meyer, FC Midtjylland'a imza atarken, Allahyar Sayyadmanesh ise Hull City'ye imza attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şartlar dahilinde transfer yapılacağını ya da yapılmayacağını açıklamıştı. İspanyol basınından dev iddia geldi.

AS gazetesine göre Fenerbahçe, Rangers'ın Kolomniyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon Sterlin teklif etti. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak Rangers Menajeri Van Bronckhorst, Morelos'un takımdan ayrılmasını istemiyor.

Fenerbahçe, Rangers'tan gelecek cevaba göre rotasını Seferovic ve Soares'e çevirecek.

 

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