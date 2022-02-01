Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü için 7 milyon sterlini gözden çıkardı

Kış transfer dönemi sona ermeden forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon sterlinigözden çıkardı.

Fenerbahçe kış transfer döneminin sessiz takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler takıma takviye yapmazken birkaç oyuncusunu kiralık gönderdi.

Max Meyer, FC Midtjylland'a imza atarken, Allahyar Sayyadmanesh ise Hull City'ye imza attı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şartlar dahilinde transfer yapılacağını ya da yapılmayacağını açıklamıştı. İspanyol basınından dev iddia geldi.

AS gazetesine göre Fenerbahçe, Rangers'ın Kolomniyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon Sterlin teklif etti. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü için tüm imkanlarını seferber etti. Ancak Rangers Menajeri Van Bronckhorst, Morelos'un takımdan ayrılmasını istemiyor.

Fenerbahçe, Rangers'tan gelecek cevaba göre rotasını Seferovic ve Soares'e çevirecek.