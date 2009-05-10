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Spor

Fenerbahçe Koleji ikinci oldu

10 Mayıs 2009 19:55

İstanbul'da yapılan 20. Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Koleji, final maçında İspanya temsilcisi IES Blume'a 72-55 yenilerek, ikinci oldu.
Dünya Şampiyonu olan İspanyol temsilcisinin oyuncuları, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Vladimir Atanasov xxx (Bulgaristan), Maria Argyron
xxx(Yunanistan), Haris Habul xxx (İsveç)

Fenerbahçe Koleji (Türkiye): Olcay xxx 15, Özlem xx 3, Pınar xx 3, Emel
xx 11, Özge xxx 8, Aslıhan xx 6, Cansu x, Büşra xx 6, Tuğba xx 3,

IES Blume (İspanya): Casas xxx 11, Vilora xxx 10, Marcelo xxx 4, Gonzalez
xx 2, Gil xxx 18, Llbet xxx 13, Armengol xxx 9, Sole xx 2, Lopez x, Marti x 3,
Montiel x

1. Periyot: 18-23
Devre: 30-42
3. Periyot: 40-59

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü asbaşkanları Tahir Perek ve Ali Koç ile yönetici Turhan Şahin de izledi.

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