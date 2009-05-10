Fenerbahçe Koleji ikinci oldu

İstanbul'da yapılan 20. Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Koleji, final maçında İspanya temsilcisi IES Blume'a 72-55 yenilerek, ikinci oldu.

Dünya Şampiyonu olan İspanyol temsilcisinin oyuncuları, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Vladimir Atanasov xxx (Bulgaristan), Maria Argyron

xxx(Yunanistan), Haris Habul xxx (İsveç)



Fenerbahçe Koleji (Türkiye): Olcay xxx 15, Özlem xx 3, Pınar xx 3, Emel

xx 11, Özge xxx 8, Aslıhan xx 6, Cansu x, Büşra xx 6, Tuğba xx 3,



IES Blume (İspanya): Casas xxx 11, Vilora xxx 10, Marcelo xxx 4, Gonzalez

xx 2, Gil xxx 18, Llbet xxx 13, Armengol xxx 9, Sole xx 2, Lopez x, Marti x 3,

Montiel x



1. Periyot: 18-23

Devre: 30-42

3. Periyot: 40-59



Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü asbaşkanları Tahir Perek ve Ali Koç ile yönetici Turhan Şahin de izledi.