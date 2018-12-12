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Spor

Fenerbahçe, Koeman yönetiminde Slovakya'ya gitti

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti

12 Aralık 2018 14:37

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'ndaki son maçında yarın deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçı için Slovakya\'nın başkenti Bratislava\'ya gitti.
İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2\'nci sırada bitirmeyi ve üst turu çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'nden 11.30\'da kalkan özel uçakla hareket etti. Kafilede takımın başında teknik sorumlu olarak Erwin Koeman yer aldı.
Fenerbahçe\'de teknik sorumlu Erwin Koeman ve bir futbolcusu, bu akşam TSİ 20:00\'de maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı\'nda düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.
Temsilcimiz, Spartak Trnava maçının son provasını ise TSİ 20:30\'da yine maçın oynanacağı statta yapacak.

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fenerbahçe kafilesinin Genel Havacılık Terminali\'ne gelişi
-Fenerbahçe kafilesinin terminale girişi
-Genel Detaylar

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