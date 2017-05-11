Fenerbahçe Koçu Obradovic: Önce Real, sonra final!

Fenerbahçe’yi üç yıl üst üste Final-Four’a taşıyan coach Zeljko Obradovic, Play-Off, Final-Four ile ilgili düşüncelerini ve İstanbul’daki hayatını anlattı. Tecrübeli teknik adam, “Final-Four, Final Four’dur, nerede oynarsan oyna. Dörtlü Final demek benim için Real Madrid maçı demek. O karşılaşmayı kazandıktan sonra, diğerini düşünürüz” mesajını verdi.

Fanatik'in sorularını cevaplayan Obradovic'in verdiği yanıtlar şöyle:



Öncelikle seriyi nasıl değerlendirirsiniz?



Takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım. Bizim için önemli olan tam kadro olarak hazırlanabilmekti. Sezon içinde bir sürü sorun ve sakatlık yaşadık. Sonunda normal bir şekilde antrenman yapma fırsatı bulmuştuk. Sonra da rakibi düşünmeye başladık. Rakibimiz Panathinaikos olmuştu ve bu benim için de zor bir durumdu. Panathinaikos benim için çok fazla anlam ifade ediyor. Ve tabii biliyorduk ki Atina’da 2 maç oynayacağız, salon her takım için zor. Ama serinin kilidi bizim kendimize güvenmemiz ve kaliteli bir takım olduğumuza inanmamızdı.



Serinin kırılma anı neresiydi sizce?



Savunma yapmaya başlamamız oldu. Savunma yapınca hızlı hücumlardan kolay sayılar bulduk. Topu paylaştık, topu hızlı çevirdik. En önemli şey, iyi antrenman yapabilmemizdi. Bu seriye erkenden hazırlanma fırsatı bulabildik. Bir de Gaziantep maçı var. Akıllarımız, Panathinaikos maçındaydı ve Gaziantep’e karşı sadece bir gün hazırlandık. Bu yüzden ilk yarıda 24 sayı geri düştük. Benim için hayati olan şey, soyunma odasından gelip 24 sayılık farkı kapadık. Taraftarımız da takıma çok yardım etti. Bize güç verdiler ve reaksiyon gösterdik. Tabii Panathinaikos maçı öncesi çok pozitif bir durum oldu. Atina’da da 16 sayı geri düştük ve benzer bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı onlara sadece 18 sayı imkanı verdik. Ve büyük bir güvenle oynadık. Benim için en önemli şey buydu.





'Demek ki oyuncularım iyi oynamış'





Kariyerinizde 17 Play-Off serisi oynadınız ve bunların 16’sını kazandınız. Bu zamanların uzmanısınız. Play-Off mu, tek maç mı tercih edersiniz?



Turnuvanın formatı bu. Senin de söylediğin gibi 16 defa benim oyuncularım kazandı. Her zaman önemli olan oyunculardır. Ben değil, onlar kazandı. Bu zamanlarda demek ki onlar da iyi oynadılar. Bir kez daha Final-Four’a kaldık. Farklı olan şey, Play-Off’ta bir takımı en az üç kere yenmek zorundasınız. Ki bu kolay bir şey değil. İki takımın da hazırlanmak ve çalışmak için fırsatı oluyor. Final-Four’da ise tek maç oynuyorsunuz. Play-Off ve Final-Four çok farklı şeyler.



Normal sezonda beklenmedik yenilgiler aldınız. Sizi en çok üzen maç hangisiydi?



Başlangıçta, farklı sebeplerden dolayı kötü oynadığımız birkaç maç oldu. Özellikle Baskonia deplasmanını çok kötü oynadık. Bu zamanlarda mazeret belirtmeyi sevmem ama mesela İspanya ile aramızda iki saat fark oluştu. Bu çok önemliydi. Maça başladığımızda, Türkiye’de saat gece 11.00’di. Bu normal bir şey değil. Sonra Darüşşafaka’ya karşı çok kötü bir maç oynadık. Hatırlamak istemediğim günlerdi. Sezon içinde bu tip iniş çıkışlar normal. Ama 23 maçı bir ya da daha fazla eksik oyuncuyla oynadık. Bizim takımda, bir kişi bile olmazsa sorun oluyor. Ama bazı maçlarda üstesinden gelebildik, bazılarında gelemedik. Sonuçta hedefimiz Final-Four’du ve üst üste üçüncü kez buradayız. Baktığımızda şu ana kadar gösterdiğimiz performans beni tatmin etti.

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