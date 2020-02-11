Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ertelenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanacak rövanş maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın ertelenme durumu ortadan kalktı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından Trabzon'da mahsur kalan Kırklarelispor kafilesi, akşam üzeri gelen haberle sevinç yaşadı. Kırklarelispor 16:10'dan 18:00'e ertelenen uçuşun gerçekleşeceğinin açıklanması üzerine İstanbul'a dönüş için hazırlandı. Bu gelişmenin ardından Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Kırklarelispor maçının oynanmama ihtimali ortadan kalktı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.