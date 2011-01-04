T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE KAZIM'LA YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2011 21:30

-FENERBAHÇE KAZIM'LA YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Fenerbahçe, milli futbolcu Kazım Kazım'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinin oyuncu transfer hareketleri bölümünde, Kazım Kazım'ın 3 Ocak Pazartesi (dün) itibariyle Fenerbahçe Kulübü'yle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha önce Kazım'ın ikinci yarıda takımla birlikte olmayacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24