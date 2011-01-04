-FENERBAHÇE KAZIM'LA YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Fenerbahçe, milli futbolcu Kazım Kazım'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinin oyuncu transfer hareketleri bölümünde, Kazım Kazım'ın 3 Ocak Pazartesi (dün) itibariyle Fenerbahçe Kulübü'yle sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha önce Kazım'ın ikinci yarıda takımla birlikte olmayacağını açıklamıştı.