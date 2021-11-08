T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 kez direğe takıldı

08 Kasım 2021 08:54

Süper Lig’in 12. haftasında Kayserispor ile Ülker Stadı’nda karşılaşan Fenerbahçe, bir penaltı kaçırdığı maçın 61. dakikasında 2-0 geriye düştü. Sarı-lacivertliler, Kayserispor kalesinde ise gollere çok yaklaştı ancak direklere takıldı!

fenerbahçedirek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24