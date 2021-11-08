Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 kez direğe takıldı

Sözcü'nün aktardığına göre 32. dakikada İrfan Can Kahveci kullandığı penaltıda topu direğe nişanladı. 51. dakikada ise Mert Hakan’ın serbest vuruştan yaptığı ortada ön direkte Tisserand tek vuruş yaptı fakat top yan direkten auta çıktı. 69. dakikada Fenerbahçe’nin 3. kez bir şutu direkten döndü. Pelkas’ın ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top üst kale direğinden geri geldi.

77. dakikada Berisha’nın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top sert şekilde kaleye gitti ancak üst direkten geri döndü.