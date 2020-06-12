Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında 11'ler belli oldu

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Ferdi, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt

Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.