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Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında 11'ler belli oldu

12 Haziran 2020 20:28

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir ara verilen Süper Lig yeniden başlıyor. Saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Ülker Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Ferdi, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt

Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.

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