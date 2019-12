Fenerbahçe Kayseri'den eli boş döndü

T24

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Şota Arveladze yönetiminde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Kayserispor'a konuk oldu. Pozisyon açısından ksıır geçen mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu: 2-0.NTV'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 15 günlük milli maç arasında as kalecisine kavuştu. Volkan Demirel, Kayserispor karşısında Serkan Kırıntılı'dan formayı aldı. Yeni transfer Yobo da yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Andre Santos yabancı kontenjanı nedeniyle Aykut Kocaman'dan kesik yerken, Caner 11'de forma şansı buldu. Kontenjana kurban giden bir diğer isim ise Bilica oldu. Gökhan Gönül'ün sakatlığında genç Okan, savunmanın sağında görev aldı. Belçika karsısında Milli Takım'a hayat veren oyunculardan Semih ise 74 dakikayı kulübede geçirdi. Kayserispor cephesinde ise en dikkat çekici olay ise kuşkusuz Önder Turacı'nın eski taımına karşı oynatılmamasıydı.Kadir Has Stadı'ndaki mücadele beklendiği gibi tam bir orta saha mücadelesi şeklinde başladı. İlk çeyreğin ardından temkinli oyunun yavaş yavaş gol arayışına dönüşeceğini umanlar ise yanıldı. İki takım da bir türlü istediği pozisyonları yakalayamadı. Kuşususuz bunda, forvetlerin topla buluşamamasının etkisi büyüktü. Hal böyle olunca, savunmalara fazla iş düşmedi. Zira ilk 45 dakikanın tek akılda kalan pozisyonu, 33'te Torisi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cangele'nin vuruşunda meşin yuvarlağın az farkla auta gitmesi oldu. İlk yarıdaki görüntüsüyle Fenerbahçe'nin yeni transferi Yobo, ilk resmi maçında beklentilerin uzağında bir performs sergiledi. Niang ise takımının ileride çoğalamamasının eksikliğini çekti. Sarı-lacivertli ekip, etkili olduğu maçların aksine topu kanatlara taşıyamıyordu.İstediklerini sahaya yansıtamayan iki takımın teknik adamları Kocaman ve Şota'nın, kısır oyuna son vermek için soyunma odasında gerekli taktikleri vermesi şarttı. Nitekim Fenerbahçe, ikinci yarıya Alex-Dia değişikliğiyle başladı. Kocaman, Mehmet Topuz'u da sağ kanattan ortaya aldı. Ancak bu değişiklikler de sarı-lacivertli takımın tatsız-tuzsuz görüntüsünü değiştirmeye yetmedi. İlerleyen dakikalarda Yobo-Selçuk değişikliğiyle üçlü savunmaya dönen Kocaman, kafasındaki kurguyu yine sahaya yansıtamadı. Kalan dakikaların aynı şekilde orta saha-fizik mücadelesi şeklinde geceği düşünülürken, 66'da Santana sahneye çıktı. Mehmet Eren'in ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Santana, şık bir vuruşla topu kaleci Volkan'ın üzerinden ağlara gönderdi. Bu golün sevincini yaşayan Kadir Has tribünleri, 3 dakika sonra farkın ikiye çıkmasıyla coştu. Fenerbahçe savunması, ilk golde olduğu gibi yine büyük bir açık verdi. Volkan ile karşı karşıya kalan Troisi, müsahit durumdaki Furkan'a çıkardı. Furkan'a topu boş kaleye göndermek kaldı: 2-0.Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, en azından bir puan için Mehmet'in yerine gol ümidi olarak Semih'i sahaya sürdü. Ancak Kanarya son anlarda kıpırdanmaya çalışsa da, orta alanda organize olamıyordu. Büyük bir avantaj yakalayan ev sahibi ekip, ayağa oynayarak topa sahip olan görüntüsünü kaybetmedi. Sarı-kırmızıllar, 80'de üçüncü gole Troisi ile yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına giren Troisi'nin sert şutu yan ağlarda kaldı. Üç dakikalık uzatmada gol sesi çıkmayınca, karşılaşma 2-0 Kayseri temsilcisi lehine sonuçlandı.Bu galibiyetle Kayserispor, taraftarı önünde puanını 10'a çıkardı. Fenerbahçe ise Trabzon deplasmanının ardından Kayseri'den de puan çıkaramadı ve 4. hafta sonunda 6 puanda kaldı.