Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı üç golle geçti; zirve takibini sürdürdü

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Valencia (2) ve Szalai attı. Kasımpaşa'nın sayıları ise Hayradinovic ve penaltıdan Hadergjonaj attı. Ev sahibi ekip bu 3 puanla beraber puanını 72 yaptı ve 75 puanlı Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldı.

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda rakiplerinin kazandığı haftada kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Valencia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 20. dakikada sarı-lacivertlilerde kaleci Harun Tekin’in verdiği hatalı pasta topu alan Hajradinovic, beraberliği getiren golü kaydetti.

Müsabakanın 40. dakikasında Mert Hakan’ın ortasında ceza sahası içinde Attila Szalai yaptığı kafa vuruşuyla takımını tekrar öne geçirirken, 45+1. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla skor 3-1'e geldi.

Maçın 80. dakikasında penaltı kazanan Kasımpaşa, 81. dakikada Hadergjonaj’ın penaltı vuruşuyla durumu 3-2’ye getirdi.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, iki takım da karşılıklı gol pozisyonlarından yararlanamadı.

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