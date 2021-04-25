Emre Belözoğlu: Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 37. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, üzerlerinde baskı olduğunu ancak bundan rahatsız olmadıklarını dile getirdi.

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Valencia (2) ve Szalai attı. Kasımpaşa'nın sayıları ise Hayradinovic ve penaltıdan Hadergjonaj attı. Ev sahibi ekip bu 3 puanla beraber puanını 72 yaptı ve 75 puanlı Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından konuşan Emre Belözoğlu, "Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor" dedi.

Belözoğlu, "Kötü oynadığımızı düşündüğümüz ikinci yarı dahil, 3-4 pozisyonumuz vardı. Kasımpaşa da iyi bir takım, onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Oyunu iki farklı bölüme ayırarak konuşacağız. 4 gün süremiz var ve çok önemli bir maça gideceğiz. Her maç final ve kazanmamız gereken bir maç. Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz. Fenerbahçe, hep bu baskıyı hissetti. Mücadelemize devam edeceğiz. Oyunun geliştiğini düşünüyorum ama çok daha geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyuncular da bundan motiveler ve bundan keyif alıyorlar. Gerçekçi olmamız lazım, oyunun her anını doğru oynamamız gerekiyor. Biz biriz. Burada çok büyük bir camiayı temsil eden 25 oyuncum var ve hepsi benim için önemli. Şampiyonluk yolunda, 5 dakika oynayacak oyuncunun vereceği katkı bile önemli olabilir. Doğruları yaptık, hatalarımız da var. Hepsini oturup konuşacağız" diye konuştu.

Mesut Özil hakkında da konuşan Belözoğlu, "Mesut geçen hafta antrenmanlara başladı, sonra kasığında bir ağrı hissetti. 2 gün bizimle çalıştığı için değerlendirmedik ama önümüzdeki maçlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.