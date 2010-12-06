Fenerbahçe Karabükspor'u 2 -1 yendi

T24-

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Diego Lugano ve 17. dakikada Alex De Souza kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 47. dakikada Emmanuel Emenike'den geldi.

Bu sonucun ardından Kanarya puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yer alırken, 21 puanda kalan Karabükspor 8. sıraya geriledi.





Alex'in Fenerbahçe'ye geldiği yıldan bu yana gol attığı takımlar arasında şu anda Süper Lig'deki ekiplerden yalnızca Kardemir Karabükspor yoktu. Bu maçta Lugano'nun attığı golün asistini de yapan Brezilyalı oyuncu 17. dakikada rakip fileleri havalandırarak koleksiyonuna bir takım daha eklemiş oldu. Ligde 11 gole ulaşan Karabükspor'un Nijeryalı oyuncusu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe filelerini havalandırarak bu sezon ilk kez deplasmanda golle tanışmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşırken, Karabükspor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 15. haftası ise yarın oynanacak Kayserispor-Eskişehirspor maçıyla tamamlanacak.



