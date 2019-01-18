Fenerbahçe, Kanarya Adaları'ndan galibiyetle dönüyor!

Turkish Airlines EuroLeague'de 19. haftada Fenerbahçe Beko, Herbalife Gran Canaria deplasmanından galibiyetle döndü. Sarılacivertli ekip, karşılaşmayı 82-64 kazandı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 19. haftasında İspanyol ekibine konuk olan sarı lacivertliler, maç boyunca üstünlüğünü korudu. Gran Canaria’nın geri dönüş çabalarına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkardı ve maçtan 82-64 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte Nikola Kalinic 16 sayı atarken, Jan Vesely 13 sayı ve 7 ribaundla maçı tamamladı. Ev sahibi takımda Kim Tillie 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Sezonun 17. Galibiyetini alan kanaraya EuroLeague'de liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip önümüzdeki hafta Yunan ekibi Olympiakos’u ağırlayacak.