Fenerbahçe kalesini teslim edeceği ismi buldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli kulüp, geçen sezon Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Fabiano Ribeiro'nun 1 sezon daha kiralanması için Portekiz kulübü ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro’nun 1 yıl daha kiralanması için, kulübü Porto ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile görüşmeler başlamıştır." dendi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2016 tarihinde yine resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fabiano ile yolların ayrıldığı ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu’nun imzasıyla tecrübeli kaleciye bir teşekkür mektubu iletildiği belirtilmişti.

Geçen sezon Volkan Demirel'in ardında yedek bekleyen ve Süper Lig'de forma bulmakta zorlanan Fabiano, UEFA Avrupa Ligi'nde ise teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçmediği isim olmuştu.

Fabiano Ribeiro 2'si Spor Toto Süper Lig, 7'si UEFA Avrupa Ligi ve 8'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere, geçen sezon toplam 17 resmi maçta forma giymişti.