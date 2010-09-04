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Spor

FENERBAHÇE KAFİLESİ SİVAS'TA SİVAS (A.A)

04 Eylül 2010 18:51

-FENERBAHÇE KAFİLESİ SİVAS'TA SİVAS (A.A) - 04.09.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor ile bugün akşam 11. Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı, Sivas'a geldi. Sivasspor Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği ''Cumhuriyet Kupası'' maçı için özel uçakla Sivas Havaalanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, polisin güvenlik önlemleri altında otobüsle kent merkezine geçti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileriyle birlikte takımdan ayrı Büyük Otel'e geçti. Başkan Yıldırım, futbolcular ve teknik heyeti, otel önünde bir grup vatandaş karşıladı. Teknik direktör Aykut Kocaman ile futbolcular Fabio Bilica ve Mehmet Topuz, basın mensuplarının isteği üzerine burada yetiştiricilerinin yanında bulunan dünyaca ünlü Kangal köpekleriyle poz verdi. Eski Sivassporlu Bilica ile kaptan Alex De Souza, caddeden geçen vatandaşların ilgi odağı oldu.  Sivas Kongresi'nin 91. yıl dönümü dolayısıyla oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Futbolseverlerin ücretsiz izleyeceği maçı kazanan takım, 11. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürecek.

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