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Spor

Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

Nedim KOVAN / GİRESUN, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi

19 Aralık 2018 20:37

Nedim KOVAN / GİRESUN, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul\'dan Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi.
Teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular Ordu-Giresun Havalimanı\'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarlarla fotoğraf çektiren kafile, güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılarak, Giresun\'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin gelişi
-Taraftarların karşılaması
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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