Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

Nedim KOVAN / GİRESUN, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçında Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için özel bir uçakla İstanbul\'dan Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcular Ordu-Giresun Havalimanı\'nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlarlarla fotoğraf çektiren kafile, güvenlik önlemi altında havalimanından otobüsle ayrılarak, Giresun\'un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kafilenin gelişi

-Taraftarların karşılaması

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)