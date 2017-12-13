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Spor

Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana'ya geldi

13 Aralık 2017 16:15

ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Adana\'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan hareket ederek Adana\'ya inen uçaktaki futbolcular ve teknik ekip, aprona yanaşan otobüse bindi. Polis eskortu eşliğinde kafileyi taşıyan otobüs, futbolcu ve teknik ekibin konaklayacağı otele hareket etti. Saat 20.30\'da başlayacak maç öncesinde Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup  taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takım otobüsünü bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar
- Fenerbahçe takım otobüsü ve diğer araçların çıkışı
- Küçük çocuğun Alex yazılı formasından detaylar

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: Veysel DOĞUÇ / ADANA,(DHA)-(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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