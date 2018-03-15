Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 67-46 yenilerek seriyi 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Novomatic Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-17'lik skorla önde geçen taraf sarı lacivertliler, ikinci periyotta oyunda düşerken, skor üstünlüğünü rakibinden alan ev sahibi takım, devre arasına 33-31 önde gitti. Üçüncü periyot itibarıyla temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı etkili bir basketbol ortaya koyarak farkı açan Sopron Basket, üçüncü çeyreği 52-43, maçı da 67-46 kazandı seriyi 2-1 kazanarak adını dörtlü finale yazdırdı.



Sopron Basket; Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu. Fenerbahçe, geride kalan 6 sezonun ardından ilk kez son 4 takım arasına kalamadı.