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Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan art arda imzalar

İSTANBUL, (DHA) Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2018 18:56

İSTANBUL, (DHA)

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Valerie Garnier ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Konuyla ilgili olarak resmi site üzerinden açıklamada bulunan sarı-lacivertli kulüp, \"Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız Başantrenörümüz Valerie Garnier ile 1 yıllığına sözleşmesini yeniledi. Valerie Garnier\'e yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz\" ifadelerine yer verdi.
4 OYUNCUYLA SÖZLEŞME YENİLENDİ
Geçen sezonu şampiyonlukla sonlandıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Garnier\'in yanı sıra 4 oyuncuyla da sözleşme yeniledi. 
Resmi site üzerinden yapılan açıklama şu şekilde: \"Anastasiya Verameyenka ile 1 yıl, Ayşe Cora ile 3 yıl, Giorgia Sottana ile 1 yıl ve Kelsey Plum ile 1 yıl sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz\"

(FOTOĞRAFLI)

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