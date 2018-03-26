Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık

Başantrenör Fırat Okul ve oyuncular Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollar ayrıldı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul ve oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

\"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul\'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul\'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer\'a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.\"