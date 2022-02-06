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Spor

Fenerbahçe, Kadıköy'de son 2 sezonda 40 puan bıraktı

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de galip gelmekte zorlanıyor

06 Şubat 2022 15:15

Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor.

Uzun yıllar boyunca "Kadıköy'den çıkış yok" sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki son 32 maçında 17 galibiyette kaldı.

Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen sarı lacivertliler, 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Kadıköy'deki başarısız sonuçların ardından yönetim ve futbolcular taraftarların hedefinde.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

 

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