Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 puanı son dakikada kurtardı

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Yukatel Denizlispor'a karşı önce 2-1 yenik duruma düştü, ardından bir puanı duraklamada gelen golle kurtardı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile kozlarını paylaştı.

Ligde bundan önceki son 5 maçından galibiyet çıkaramayan ve evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olduktan sonra Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor karşısında bir puanı duraklamada kurtardı.

Ersun Yanal'ın ayrılığı nedeniyle takımın başında Antrenör Zeki Murat Göle'nin bulunduğu maçta ilk gol Fenerbahçe'den geldi. 22. dakikada Mehmet Ekici'nin köşe vuruşundaki ortasına penaltı noktasında kafayı vuran Ozan Tufan takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken 42. dakikada Denizlispor atağında kaleye giden şut ceza sahası içindeki Tolgay Arslan'ın eline çarpınca hakem VAR incelemsinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve Yukatel Denizlispor penaltı kazandı. Maçın 35. dakikasında sarı kart gören Tolgay Arslan, bu pozisyonun ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.

Duraklamada gelen bir puan

45. dakikada Murawski'nin penaltı golüyle Kadıköy'de eşitlik sağlanırken ilk yarı da 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Yukatel Denizlispor, 75. dakikada üstünlük golünü buldu. Köşe vuruşu organizasyonunun ardından sağ kanattan Zeki Yavru'nun yaptığı ortaya kafayı vuran Mustafa Yumlu topu filelerle buluşturdu. Yukatel Denizlispor, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Maçın son dakikalarında köşe vuruşu kazanan Fenerbahçe'de hava topuna yükselen Serdar Aziz 90+2. dakikada golü attı ve 2-2'lik beraberliği getirirken bir puanın da haberini verdi. Karşılaşma 2-2 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar.

Maçın ardından Denizlispor puanını 28'e yükseltirken Fenerbahçe ise 40 puana ulaştı.