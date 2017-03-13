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Spor

"Fenerbahçe, Josue'yle anlaştı" iddiası

Fenerbahçe'nin yeni sezonda Galatasaray'da kiralık oynayan Josue ile anlaşacağı öne sürüldü

13 Mart 2017 13:08

Fenerbahçe'nin yeni sezonda Galatasaray'da kiralık oynayan Josue ile anlaşacağı öne sürüldü.

Fanatik gazetesinden Mehmet Demircan'ın haberine göre, Fenerbahçe’de yönetim, bir yandan sezon sonunda görevden ayrılacağını açıklayan Dick Advocaat’ın yerine teknik direktör arayışlarına başlarken, diğer taraftan da transfer hamlelerinin startını verdi. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler’in flaş bir isim için büyük mesafe aldığı ortaya çıktı. O oyuncu ise şu an Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Josue.

Fener’in kurmaylarının kısa bir süre önce Portekizli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Porto’nun yönetimiyle temasa geçtiği ve resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Sözleşmesi 2018’in yazında bitecek Josue için Fener’in yaptığı öneriye Porto’nun olumlu yaklaştığı ve tarafların bir kez daha detayları görüşmek için el sıkıştığı öğrenildi. Her fırsatta Türkiye’de çok mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki 10 numaranın da kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe fikrine çok sıcak bakacağı gelen haberler arasında.

 

Bursa’da patlamıştı



Josue, Türkiye’deki çıkışını 2014-2015’te Bursaspor formasıyla yapmış, 39 maçta sahaya çıkıp 9 gol atmış, 6 da asist yapmıştı.

Sonraki sezonunda beklentilerin gerisinde kalan Portekizli daha sonra ülkesine dönmüş ve Braga’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise Galatasaray’da 24 maçta 3 gol, 4 asisti var.

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