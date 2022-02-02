Fenerbahçe, Joachim Löw'de mutlu sona ulaştı

Alman teknik direktör Joachim Löw, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şartlarını kabul etti. Löw'ün3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Başkan Ali Koç, uzun süredir takımın başına getirmek için görüştüğü Alman teknik direktör Joachim Löw'ün tüm şartlarını kabul etti ve anlaşmaya vardı. 61 yaşındaki çalıştırıcı 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli ismin alacağı ücret de kulüp artı sponsorlukla karşılanacak.

Transfer çalışmaları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Joachim Löw oluşturulacak teknik ekip, transfer bütçesi, altyapı projeleri dahil A'dan Z'ye geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Löw'ün teknik ekip kadkosunda şu an Fenerbahçe'nin başında bulunan İsmail Kartal da yer alacak. Alman çalıştırıcı altyapı konusunda kapsamlı bir çalışma yapacak. Löw, yapılacak transferler için çalışmalara başladı.

Avrupa'da devam etmedi

Fenerbahçe'de 1988/89 sezonunda teknik direktörlük görevi üstlenen Löw, toplam 38 maça çıktı. Bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet gören Löw'lü Fenerbahçe, 88 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü. Bu sezonda 78 puan toplayan Kanarya, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

UEFA Kupası eleme turlarında Löw yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı Parma'ya karşı 1-0 kazandı ancak rövanşta 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.