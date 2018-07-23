Fenerbahçe Janssen transferinde 'Lens formülünü' uygulayacak

Fenerbahçe, geçen sezon Tottenham'dan bir yıllığına kiralanan Vincent Janssen'le yeniden anlaşmak için formülü buldu. Sarı-Lacivertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyarak finansal fair play (FFP) kısıtlamalarından kurtulacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Hollandalı golcüyü kiralık olarak kadrosunda tutmak isterken İngiliz ekibi Tottenham sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 24 yaşındaki yfutbolcuyu satarak para kazanmak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin teklifine şimdilik sessiz kaldılar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve ekibinin elini zora sokan kısım ise UEFA tarafından devam ettirilen FFP kısıtlaması. Oyuncu satmadan alamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ın Lens transferinde uyguladığı yöntemi Janssen için devreye sokacak.

Transferin son gününe kadar beklenecek

Sarı-Lacivertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyacak. Gelecek sezon bonservis kısıtlamasından kurtulacak olan Kanarya, böylece Hollandalı golcü ile forvet sorununu çözmüş olacak. Bu teklif Tottenham tarafından kabul görürse yönetim transferi sonlandırmak için hemen harekete geçecek.

Şayet anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler 9 Ağustos'u, yani İngiltere'de transferin sona ermesini bekleyerek Janssen'i tekrar kiralayacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Janssen'e transferin son günü imza attırmıştı.