Fenerbahçe istedi, sponsorun logosundaki kırmızı değişti

Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Yandex, sarı lacivertli kulübün isteği üzerine logosundaki kırmızı renkli 'Y' harfini beyaza çevirdi. İsteğin nedeniyse, Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’ın renklerinin sarı kırmızı olması...

Geçen sezon sadece 'Ülker' sırt reklamıyla mücadele eden Fenerbahçe Futbol Takımı, bu sezon 4 sponsor birden buldu.

Avrupa kupalarında oynayacağı maçlar için Türk Hava Yolları (THY) ile 2.5 milyon Euro'luk ulaşım sponsorluğu anlaşması yapan sarı lacivertlilerin şortunda 'İntegral Forex', sırtında 'Halley', göğsünde ise 'Yandex' reklamı olacak.

Bu arada Fotomaç'ın haberine göre 'Yandex' firması, Fenerbahçe Kulübü'nden gelen talep üzerine logosunda değişiklik yaptı. Sarı lacivertli yöneticiler, Yandex'in orijinal logosunda 'kırmızı' olan 'Y' harfinin renginin değiştirilmesini istedi. Firma da bunu kabul edip 'Y' harfinin rengini beyaza çevirdi.

Medical Park'ın orijinal logosu üstteki şekilde. Firma yetkilileri Fenerbahçe'den gelen talep üzerine stat içindeki reklam panolarına beyaz zeminli logolar yerleştirdi.

Medical Park da kırmızıyı beyaz yapmıştı

Fenerbahçe Kulübü geçmiş yıllarda da sağlık sponsoru Medical Park'tan stat içindeki panolara verdiği kırmızı zeminli reklam panolarının rengini değiştirtmişti. Medical Park yetkilileri sarı lacivertlilerden gelen talep üzerine logonun zeminini beyaza çevirmişti.