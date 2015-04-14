Müslümanları ülkelerine göndermek için sponsor bulamadı

Belçika'da ırkçı Flaman Menfaati Partisi Müslümanları ana vatanlarına gönderme girişimine yeterli sponsor bulamadı.

Flaman Menfaati, Anvers kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı mahallelerde broşürler dağıtarak, "Batı'nın yozlaşmış ve ahlaksız olduğunu düşünenlerin", İslam'ın kutsallarıyla dalga geçilmesini istemeyenlerin ve şeriat taraftarlarının kendilerine başvurmaları halinde Belçika'ya bir daha dönmemek üzere geldikleri ülkelere dönebilmeleri için uçak bileti verileceğini ilan etti.

Flaman Menfaati'nin önde gelen isimlerinden Filip Dewinter, Müslümanlara yönelik uçak bileti kampanyasıyla ilgili açıklamasında, hükümetin yapamadığını kendilerinin yapacağını belirterek, "Koyunu keçilerden ayırmamız gerekiyor" dedi.



Dewinter, Avrupa'da Müslümanların radikalleşmelerini önleyici çabaların başarısız olduğunu çünkü cihat ve radikal İslam'ın bizzat bu dinin akaidinden kaynaklandığını savunarak, "Selefiler, mücahitler ve radikal Müslümanların bir daha dönmemek üzere gitmeleri kayıp değil kazanç olur" ifadelerini kullandı.



Üç haftadır süren kampanyanın afişinde okları Fas, Türkiye-Irak, Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan'ı gösteren trafik levhası kullanan Flaman Menfaati Partisi'ne, Müslüman olduğunu iddia eden 32 kişinin başvurmasına rağmen sadece 10 biletin temin edildiği belirtildi ve potansiyel sponsorlara destek çağrısı yapıldı.



Irkçılıktan 2004 yılında mahkum olunca adını değiştirmek zorunda kalan Flaman Menfaati, son yıllarda yaşadığı oy kayıplarının ardından sansasyonel kampanyalara yönelmişti.



Dewinter, Paris'teki terör saldırılarının ardından federal parlamentoda havaya kaldırdığı Kur-an'ı Kerim'e "tüm kötülüklerin kaynağı" diyerek hakaret etmişti.