Fenerbahçe Isla'yı resmen duyurdu!

Bir süredir Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın transferi için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.



29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.



Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."