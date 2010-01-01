Fenerbahçe imrendiriyor!

T24 - 2004-05 sezonuna kadar Avrupa da ‘figüran olmaktan ileri gidemeyen Fenerbahçe, son 7 yılda bambaşka bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında son 5 senedir sergilediği performans herkesi imrendirecek bir görüntüde. Özellikle Zico’nun teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen başarılar Türk sporuna önemli puanlar kazandırırken Fenerbahçe’yi de Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

2004-05 sezonuna kadar Avrupa’da ‘figüran’ olmaktan ileri gidemeyen Fenerbahçe, son 7 yılda bambaşka bir tablo ortaya koydu. Sarı-Lacivertli ekip, son 5 sezonda oynanan Avrupa maçları baz alındığında Real Madrid, Inter, Porto, Olimpik Lyon gibi dev kulüpleri bile gerisinde bıraktı.

Fenerbahçe yönetimiyle ilgili eleştirilerin başında ‘hedef seçme’ geliyor kuşkusuz... Türkiye’de rakipsiz hale gelen bütçesiyle dünya yıldızlarını art arda Kadıköy’e indiren Sarı-Lacivertli yönetimin tümbu olanaklara karşın Türkiye Ligi Şampiyonluğu’nu her şeyin üstünde gördüğü iddiaları, tartışma konusu oluyor. Ancak son 6 yıldaki istatistiklere ‘bir gelişimsüreci’ olarak bakıldığında bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor.

Denizli- Gaziantep'in gerisinde

Sarı-Lacivertliler için ‘perimasalı’nın başlangıç noktası olarak 2004 yılını kabul etmekmümkün. 1999-2000 ila 2003-04 arasındaki 5 sezonda Avrupa kupalarındaki maçlar baz alınarak hazırlanan UEFA takımlar sıralamasında, Fenerbahçe o gün itibarıyla 16.656 puanla 126. basamakta yer alıyor. Galatasaray Avrupa’nın 15. takımı olurken; Sarı- Lacivertliler 88. G.Birliği, 95. G.Antep ve 112. Denizlispor’un bile gerisindeydi!

Aslan payı Zico'nun

2004-05 ila 2008-09 arasındaki 5 sezonluk dilimde Avrupa kulvarında tarihinin en iyi günlerini geçiren Fenerbahçe, UEFA takımlar sıralamasında en başarılı Türk takımı olarak öne çıkıyor. 2009 yılı sıralamasında 52.445 puanla 35. basamağa kurulan Kanarya’yı, 60. sıradaki Galatasaray ve 64. sıradaki Beşiktaş takip ediyor. 5 sezon içinde en parlak dönemise 2006-07 ve 2007-08 yıllarında Zico’ya ait.

Avrupa'da 1 numara

Takımların Avrupa kupalarında son 5 sezonda oynadığı karşılaşmalardan oluşan puan durumu da Fenerbahçe için çıkışın bir göstergesi gibi duruyor. Son 5 sezonda oynadığı 50 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik, 15 yenilgi aldı. Bumaçlar 3 puanlı sistem üzerinden değerlendirilirse, Kanarya’nın 59 puan topladığı görülüyor. İlk 3 sırasında Barcelona, Liverpool ve Arsenal’in yer aldığı listede, Fenerbahçe Avrupa'nın en çok puan alan 15. takımı. Lyon, Inter, Valencia, Real Madrid, Porto gibi devlerin F.Bahçe’nin gerisinde kalmış olması dikkat çekici.