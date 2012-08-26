Fenerbahçe ilk puanını 3 golle aldı

Son günlerde Alex-Aykut Kocaman gerginliği ile sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe, evinde ağırladığı Gaziantepspor'u 3-0 yenerek derin bir nefes aldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantepspor'u konuk etti.

Oyuna baskılı başlayan Sarı-Lacivertli ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkarak gol bulmaya çalıştı.

7. dakikada Mehmet Topal, Krasic'le yaptığı verkaçla sol kanattan çizgiye inip ortasını yaptı, ceza alanı içinde herkesi aşan topa Kuyt da dokunamadı ve Fenerbahçe bu pozisyondan yararlanamadı. reklam

8. dakikada Hasan Ali, Krasic'ten aldığı pasla ceza sahası çizgisine yönelip kaleyi düşündü ancak top yakın direğin hemen yanından dışarı çıktı.

12. dakikada bu kez Gaziantepspor etkili geldi. Sol kanattan gelişen Gaziantepspor atağında Turgut Doğan Şahin ceza sahasına ortasını yaptı. Ibricic kale önünde dokunamadı.

18. dakikada Ibricic'in sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Muhammet Demir'in şık kafa vuruşunu Mert son anda kornere tokatladı.

20. dakikada Kuyt top Mehmet Topuz'un önüne indirdi. Sağ çaprazdan Mehmet'in yaptığı sert vuruşu kaleci Karcemarskars çeldi ve savunma topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe aradığı golü Mehmet Topal ile buldu. Mehmet Topuz'un sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuramayan Mehmet Topal topu önünde buldu. Topal altı pas içerisinde yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İlk yarının son dakikalarında Kırmızı-Siyalı ekip beraberlik golüne çok yaklaştı. Ibricic'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Sosa savunmadan sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Mert açıyı kapatarak golü önledi.

İlk devrede baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın ayağından gelen golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci devresine Gaziantepspor etkili başladı. 47. dakikada Ibricic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Muhammet Demir bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Cenk Tosun topun gelişine vuruşunu yaptı ancak kalesinden zamanında çıkan Mert Günok golü önledi.

İkinci yarının başında Gaziantepspor rakip kalede tehlikeli ataklar geliştirdi. Turgut Doğan'ın sol kanattan çizgiye inip ceza sahasına açtığı ortayı Hasan Ali Kaldırım iyi uzaklaştıramadı. Cenk Tosun önüne gelen topa çok sert vurdu ancak Mert Günok çok şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

66. dakikada Sow orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza alanına girdi. Sow'un yaptığı orataya Kuyt kafasını uzattı ve Kuyt'un şutunda top az farkla yandan auta gitti.

67. dakikada Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sağ kanattan Mehmet Topuz'un yaptığı ortaya arka alanda Kuyt çok şık bir vuruş yaptı ancak kaleci Karcemarskars gole izin vermedi.

78. dakikada Fenerbahçe Sow'un ayağından gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Selçuk Şahin, topu Sow'un önüne doğru attı. Ceza alanı önünde topla buluşan Sow, ceza alanına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe maçın sonuna doğru açıldı. 84. dakikada sol kanatta Mehmet Topal ile verkaç yapan Hasan Ali Kaldırım, çizgiye indi ve altı pasa doğru gönderdiği topu Kuyt boş kaleye gönderdi. Fenerbahçe 3 farklı üstünlüğü yakaladı. 3-0.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken, Gaziantepspor ligde puanla tanışamadı.

Fenerbahçe taraftarlarının "Alex nerede?" diye tezahürat yapması sonucunda Aziz Yıldırım mikrofonu alarak, bütün oyunculara sahip çıkılması için anons yaptı.