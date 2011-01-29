-FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR 104. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları ve zirveyi yakından ilgilendiren önemli maçla birlikte 104. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 37 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin tek farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 73 lig, 11 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, geride kalan toplam 103 maçtan 38'ini kazanırken, bordo-mavili ekip bu süre içinde 37 galibiyet elde etti. Taraflar 28 maçta eşitliği bozamazken, her iki ekip de birbirlerine 124 gol attı. -LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE- Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde şimdiye dek 73 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 28, Trabzonspor 22 galibiyet alırken, 23 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 94 golüne, Trabzonspor 83 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan lig maçını Trabzonspor 3-2 kazandı. -FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN- İki takım arasında şimdiye dek Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 49 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 23, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 15 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 74, Trabzonspor ise 52 gol attı. İki takım arasında sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 16, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken, 13 maç berabere sonuçlandı. -TRABZONSPOR, DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU- Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında, son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 19 maçta yalnızca 1 kez galip gelebildi. 20 Mart 1993 tarihinde Kadıköy'de yapılan lig maçında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 17 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 jübile maçı olmak üzere toplam 19 karşılaşmadan 12'sini yitirdi, 6'sında berabere kaldı, yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi. Bordo-mavili ekip, bu süre içinde kalesinde 38 gol görürken, rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Fenerbahçe, aynı sürede Trabzonspor ile yaptığı 19 maçın 18'inde gol attı. Trabzonspor, son 12 sezonda Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı lig maçlarında 8 yenilgi, 4 beraberlik aldı. -FENERBAHÇE EVİNDE PUAN YİTİRDİ- Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı, ev sahibi takım sıfatıyla son 5 sezonda yaptığı maçlardan 4'ünde puan yitirdi. Sarı-lacivertliler, 1'ini cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı son 5 lig maçından sadece 1'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'de 5-1 gibi açık farklı skorla yendi. Bu sonuç, iki takım arasında bugüne dek yapılan maçlardaki en farklı skorlu galibiyet olarak da tarihe geçti. Sarı-lacivertliler ayrıca 26 Ekim 1991'de Kadıköy'deki lig maçını 4-1, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2, 2001-2002 sezonunda ise yine İstanbul'daki lig maçını 3-0 kazandı. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısındaki tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992 tarihinde Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı. -EN GOLLÜ MAÇLAR- İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig maçında, Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-3 yendi. Bordo-mavililer ayrıca 21 Mayıs 1994'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig maçında rakibini 4-3'lük skorlarla yendi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.