Fenerbahçe ile Galatasaray, 387'nci randevuda

Sarı-Lacivertliler üstün olan taraf

386 maçın 146\'sında kazanan Fenerbahçe

Galatasaray, ligde Fenerbahçe galibiyetini unuttu

Fenerbahçe\'nin Kadıköy\'de bileği bükülmüyor

Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray, toplamda 387\'nci kez, lig tarihinde ise 122\'nci kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe bugüne kadar oynanan 386 maçın 146\'sında gülen taraf olurken, Galatasaray bu süre içinde 123 kez galip gelebildi. İki takım arasında oynanan 117 maçta ise yenen taraf çıkmadı.

Sarı lacivertliler, Galatasaray ağlarına 532 gol bırakırken, sarı kırmızılılar 482 golle karşılık verdi.

LİG TARİHİNDE 121 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, lig tarihinde ise tam 121 kez kozlarını paylaştı. Genel toplamda olduğu gibi ligde de üstün olan taraf sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe 50 kez galip gelen taraf olurken Galatasaray ise 33 kez sarı lacivertli rakibine üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç ise berabere sonuçlandı. Bu 121 maçlık periyotta Fenerbahçe 154 gol üretirken, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

GALATASARAY, LİGDE FENERBAHÇE GALİBİYETİNİ UNUTTU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'de son Fenerbahçe galibiyetini 18 Ekim 2014\'te Türk Telekom Stadyumu\'nda aldı. Cesare Prandelli\'nin Galatasaray\'ı, İsmail Kartal\'ın yönettiği Fenerbahçe\'yi Wesley Sneijder\'in kaydettiği 2 golle geçmişti. Sarı lacivertli ekibe karşı ligdeki son galibiyetini bu tarihte alan sarı kırmızılılar, daha sonra ligde çıktığı 6 Fenerbahçe maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray\'ın son galibiyetinden bu yana oynanan 6 maçta alınan skorlar şu şekilde:

08.03.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0

25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0

23.04.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

FENERBAHÇE\'NİN KADIKÖY\'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe, 18 senedir Galatasaray\'a kendi sahasında mağlup olmuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999\'da 2-1\'lik sonuçla alırken, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı.

1999\'daki galibiyetten sonra Fenerbahçe ile Kadıköy\'de 21 kez karşılaşan Galatasaray, 3\'ü Türkiye Kupası, 18\'i de lig olmak üzere çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 6 kez de berabere kaldı.