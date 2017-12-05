Fenerbahçe ile Bursaspor hücum performansları ile dikkat çekiyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de Bursaspor\'un Fenerbahçe\'yi ağırlayacağı mücadelede her iki ekibin benzer hücum performansları dikkat çekiyor. Ligin en çok gol atan ekiplerinden olan iki takım, gollerinin büyük bir kısmını yabancılardan ve hemen hemen benzer dakikalarda buluyor.

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü Bursaspor, sahasında Fenerbahçe\'yi ağırlayacak. Bursa\'da oynanacak olan bu kritik randevu, aynı zamanda ligin en golcü takımlarını da karşı karşıya getirecek. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertli ekip attığı 30 golle ligin en golcü takımı unvanına erişirken, yeşil-beyazlı ekip ise 27 golle Galatasaray ve Trabzonspor\'un ardından bu alanda 4\'üncü sırada bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe ile Bursaspor son 7 maçında yenilgi yüzü görmezken; her iki ekip de son 2 lig maçında 5 gole imza atarak formda bir görüntü çizdi.

GUILIANO VE AZIZ BEHICH FORMDA

Fenerbahçe\'de son haftaların yıldız ismi Giuliano, son 4 lig maçında 4 gol atıp bir de asist kaydederken toplam gol sayısını da 7\'ye çıkararak sarı-lacivertli ekibin en golcü oyuncusu oldu. Benzer bir performansı Bursaspor\'da da Aziz Behich gösterdi. Savunma oyuncusu olmasına karşın Aziz Behich, son 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırırken toplamda ligde attığı 5 golle de yeşil-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE HER İKİ DEVRENİN DE SON DAKİKALARINDA COŞUYOR

Attıkları gol dakikalarına bakıldığında ise Fenerbahçe için çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 4 golünü ilk yarının son dakikasında kaydederken; genellikle gollerini her iki devrenin de son çeyrek diliminde buldu. Fenerbahçe, 30 golünün 13\'ünü bu dilimlerde gerçekleştirerek oyunun son bölümlerini iyi oynayan bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertlilerin en fazla gol bulduğu dakikalar ise 7 golle son çeyrek dilim oldu.

BURSASPOR DEVREYE MUTLU GİRİYOR

Bursaspor da tıpkı Fenerbahçe gibi en fazla golü her iki devrenin son çeyrek diliminde buldu. Yeşil-beyazlılar 27 golünün 15\'ini bu süreçlerde kaydetti. 45 ve 90\'ıncı dakikalarda toplam 6 gol bulan Bursaspor\'un hücumda en etkili olduğu bölüm ise ilk yarının son çeyrek dilimi oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte tam 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

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