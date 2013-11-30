Kadıköy'de tarihi derbi sona erdi: Fenerbahçe 3 - Beşiktaş 3

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren dev derbi 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, son yılların en heyecanlı derbisine ev sahipliği yaptı.

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, karşılıklı top kayıplarının ardından ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi. 7. dakikada Raul Meireles, Dirk Kuyt'ı savunmanın arkasına kaçırdı ancak kaleci Tolga Zengin hızlı davrandı ve Kuyt'ın önünde topu kontrol etti.

Derbide eşitliğin bozulması ise fazla uzun sürmedi. Hugo Almeida'nın uzun pasına sol taraftan hareketlenen Olcay Şahan, çok şık bir çalımla Gökhan Gönül'ü oyundan düşürdü. Kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya durumda köşeye net bir vuruş yapan Olcay, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin bu gole cevabı da gecikmedi. Bu kez Caner Erkin'in uzun pasıyla başlayan atakta, Moussa Sow çok iyi kontrol edip kaleyi düşündü. Sow'un sert şutu Tolga Zengin'den dönerken, bu topu tamamlayan Emmanuel Emenike, skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünden sonra Fenerbahçe tempoyu artırdı. Önce 20'nci dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Emenike, karşı karşıya durumda köşeye bıraktı ancak Tolga parmaklarıyla kornere çeldi. Daha sonra 22'nci dakikada ise Manuel Fernandes'in hatasında topu önünde bulan Mehmet Topal, müsait durumda üstten auta yolladı.

Derbide 30. dakikaya girene kadar Beşiktaş savunması, çıkarken çok önemli pas hataları yaptı ancak Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları bu fırsatlarda tehlike yaratamadı.

Mücadelenin 30. dakikasında ise maçın kırılma anlarından birisi yaşandı. Meireles'in Veli Kavlak'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak bu karttan 7 dakika sonra Fenerbahçe'nin üstünlük golü geldi.

Alper Potuk'un ara pasına hareketlenen Emenike, müsait durumdaki Moussa Sow'a bıraktı. Sow da boş kaleye topu göndererek, 37'de takımını derbide 2-1 öne geçirdi.

Fakat derbinin ilk yarısında tempo düşmedi. Fenerbahçe'nin golüne cevap vermek isteyen konuk takım Beşiktaş, 43. dakikada beraberliği sağladı. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla hareketlenen Veli Kavlak, Hugo Almeida'nın önüne bıraktı. Almeida da çok şık bir vuruşla Volkan Demirel'i avladı ve skoru 2-2'ye taşıdı.

Derbinin ilk yarısının sonunda Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Almeida ile Gökhan Töre'nin verkaçları sonrasında topla buluşan Oğuzhan, sağ çaprazdaki Almeida'ya bıraktı. Portekizli golcü de çok sert vurdu ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı da bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe baskısı

Mücadelenin ikinci yarısına ise Fenerbahçe'nin yakaladığı gol pozisyonları ile başlandı. Önce 49'da Bruno Alves'in etkili frikiğini çıkaran Tolga Zengin, 58'de ise Kuyt'ın yüzde yüzlük gol vuruşunu ayaklarıyla çıkarıp kalesinde devleşti.

63 ve 66. dakikalarda ise Fenerbahçeli oyuncuların Beşiktaş ağlarına gönderdiği toplar gol değeri kazandı. Önce Sow'un pozisyonunda ofsayt, Emenike ile Tolga Zengin'in ikili mücadelesinde ise faul kararı verildi.

Maçın 69. dakikasında Beşiktaş'ta 10 kişi kaldı. Taç çizgisinde Caner'i çeken Necip Uysal, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe baskısı, daha da arttı. 77. dakikada sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta Kuyt'un üzerinden atlatığı top, Tolga Zengin'in yüzünden döndü ve yüzde yüzlük gol tehlikesi Beşiktaş savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Sar-lacivertliler'in baskısı da 83'üncü dakikada sonuç verdi. Caner Erkin, kulladığı kornerin dönüşünde yeniden topla buluştu ve ceza sahasına ortaladı. Oraya arka taraftan iyi gelen Dirk Kuyt, yaptığı kafa vuruşuyla skora 3-3'lük dengeyi getirdi.

Son dakikalarda ise Beşiktaşlı oyuncular, yakaladığı kontra atakları değerlerimedi ve nefesleri kesen derdi 3-3'lük eşitlikle sona erdi.