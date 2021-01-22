Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik sürüyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, yayıncı kuruluşa tepki olarak giydiği tişörtler nedeniyle, beIN Sports'un maç önü ve maç sonu röportajlarını yine yayımlanmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler bu hafta da bir açıklama yaparak, "Yine" ibaresiyle beIN Sports'un tutumunun devam ettiğini belirtti.

Fenebahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayımlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" dendi.

Sarı-lacivertli idareci Metin Sipahioğlu ise FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Her şeyin farkındayız. Milyonlarca taraftarımızı temsilen; Başkanımız önderliğinde ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında uygulanan taraftar ses efektlerinde Fenerbahçe aleyhinde bir tezahürat canlı yayına yansımıştı. Fenerbahçe camiasında büyük tepkiye neden olan bu "kaza" nedeniyle yayıncı kuruluş özür dilese de Erzurumspor maçı sonra futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Sadık Çifpınar ve Caner Erkin, ağızbirliği ederek beIN Sports mikrofonlarına beIN Sports'u eleştirmişti.

Taraflar arasındaki gerilim bu haftaya da yansıdı. Başkan Ali Koç, "Yayıncı kuruluş, giyilen tişörtü beğenmediği için maç önü röportajlarımızı yayımlamadı" diyerek taraftarı bir kez daha olası dekoder protestosu için talimat beklemeye çağırdı.

Mert Hakan Yandaş, şunları söylemişti:

"Ben maç üzerine konuşmayacağım. Buraya da mecburen geldim. Sezon başından beri algıları yayıncı kuruluş belirliyor ama sonuçları da biz belirliyoruz. Sizleri, beIN Sport ailesini planlarıyla baş başa bırakıyoruz."