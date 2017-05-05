T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ile Angry Birds arasında lisans anlaşması

"Fenerium ile Rovio (Angry Birds) firması arasında lisans anlaşması sağlanmıştır"

05 Mayıs 2017 19:30

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fenerium ile Rovio ( Angry Birds) arasında lisans anlaşması sağlandığı duyruldu.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Öncü vizyonu ve fark yaratan işbirlikleri ile öne çıkan, kulübümüz iştiraklerinden Fenerium ile Rovio (Angry Birds) firması arasında lisans anlaşması sağlanmıştır.

Fenerium ve Rovio işbirliğinden doğan özel tasarım Angry Birds Koleksiyonu tanıtımının gerçekleştirileceği basın toplantısı ve imza töreni 5 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 12:00’da, yöneticilerimiz, başantrenörümüz Željko Obradović ve sporcularımızın katılımıyla Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena’da gerçekleşecektir.

Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız."

ETİKETLER

Angry BirdsFenerbahçeanlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24