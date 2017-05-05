Fenerbahçe ile Angry Birds arasında lisans anlaşması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fenerium ile Rovio ( Angry Birds) arasında lisans anlaşması sağlandığı duyruldu.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle:

"Öncü vizyonu ve fark yaratan işbirlikleri ile öne çıkan, kulübümüz iştiraklerinden Fenerium ile Rovio (Angry Birds) firması arasında lisans anlaşması sağlanmıştır.



Fenerium ve Rovio işbirliğinden doğan özel tasarım Angry Birds Koleksiyonu tanıtımının gerçekleştirileceği basın toplantısı ve imza töreni 5 Mayıs 2017 Cuma günü, saat 12:00’da, yöneticilerimiz, başantrenörümüz Željko Obradović ve sporcularımızın katılımıyla Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena’da gerçekleşecektir.



Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız."