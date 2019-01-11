Fenerbahçe ikinci devre hazırlıklarına devam etti

ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci yarısına Antalya\'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30\'da koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, yarın saat 18.00\'de AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya\'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul\'a dönecek.

FOTOĞRAFLI