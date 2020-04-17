Fenerbahçe için son aday Giampaolo

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Marco Giampaolo ismi gündeme geldi.

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından, hâlâ bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe'de Marcelino, Laurent Blanc, Marc Wilmots gibi yabancı isimlere bir yenisi daha ekledi.



Fenerbahçe’nin, son olarak AC Milan’ı çalıştıran Marco Giampaolo ile temas halinde olduğu öne sürüldü.

7 haftada kovulmuştu

52 yaşındaki çalıştırıcı Sampdoria’daki başarılı döneminin ardından sezon başında Milan ile anlaşmış ancak ligde sadece 7 hafta sonra kovulmuştu. İtalyan teknik adam ekim ayından beri takım çalıştırmıyor.