Fenerbahçe için Schuster iddiası: "Ali Koç ile kahve içti, gelmeye hazır"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından gözler sezon sonunda hangi teknk direktörle anlaşma sağlanacağına çevrildi. İsmail Kartal'ı 6 aylığına göreve getiren Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi ön plana çıkarken, Bernd Schuster'in menajeri, Ali Koç ve teknik direktör Schuster'in görüştüğünü söyledi.

Fenerbahçe ile adı anılan Alman teknik direktör Bernd Schuster, Türkiye'ye geldi.

TV 100'e açıklamalarda bulunan Alman teknik adamın menajeri Marco Kırdemir, Ali Koç ve teknik direktör Schuster'in Almanya'da görüştüğünü söyledi.

Schuster'in Antalya - Fenerbahçe maçını yerinde izlediğini söyleyen Kırdemir, "Bernd Schuster, Türkiye'de çalışmak istiyor. Süper Ligi yakından takip ediyor. Uydu anteni var, ligi cidden takip diyor. Süper Lig'de birçok takım var. Bernd Schuster şu an Türkiye'de ve kahve içmeye geldik. Ali Koç ile Schuster, Almanya'da da kahve içti. Antalya'da Fenerbahçe antrenmanını izledi. Bir hoca, bir takımın antrenmanını izleyemez mi?" dedi.

“Dağınık bir Fenerbahçe”

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçını izleyen Schuster'in sözlerini aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçından sonra "Dağınık bir Fenerbahçe var" dedi. Oyuncuların saha içerisinde iletişimlerinin olmadığını belirtti. Futbolcuların bireysel oynadığını, taktik olarak da bir şey göremediğini vurguladı. 'Antalyaspor'un forveti olsaydı, 3-1 kazanırdı' dedi. Bernd Schuster, Fenerbahçe'de bazı oyuncuları beğeniyor. Ancak bazı oyuncuların ise sahada kaybolduğunu söyledi. Transferle ilgili bir şey söylemedi. Kendi aramızda maçı izlerken konuştuk. Ancak bu Fenerbahçe'de çalışacağımız anlamına gelmez. Sohbet ettik. Bernd Schuster, Türkiye'yi seviyor ve tüm tekliflere açık. Başka ülkelerden de teklifler var, değerlendireceğiz. Hocamız, Türkiye'yi çok seviyor. Hocamız, Beşiktaş maçını, bir Fenerbahçe maçını daha izleyecek. Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

“Mesut Özil’in çıkmasına şaşırdı”

Ayrıca Mesut Özil'in oyundan alınmasına Schuster'in şaşırdığını aktaran Kırdemir "Bernd Schuster, Mesut Özil'in oyundan çıkarılmasına şaşırdı. Anlam veremedi. 'Mesut Özil'den daha iyi verim alınabilir' dedi." ifadelerini kullandı.

“Löw şu anda gelmez”

Fenerbahçe'nin gündemindeki Joachim Löw hakkında da konuşan Kırdemir "Joachim Löw ile de dostluğumuz var. Ancak şu anda Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum. Şu anda dağınık Fenerbahçe'yi almayı kimse kolay kolay kabul edemez. Löw gelir ve kaybederse 'O da yapamadı' diyecekler. Bu yüzden herkes sezon sonunu bekler." dedi.

Öte yandan Bernd Schuster'in sezon ortasında risk alabileceğini belirten Marco Kırdemir "Bernd Schuster, 'Sezon ortasında Fenerbahçe'yi alırım, bu riski alırım' dedi." diyerek sözlerini noktaladı.