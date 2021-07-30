Fenerbahçe için Rodrigo Muniz iddiası

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız adayı Rodrigo Muniz'i takibe aldığı ifade edildi.

İngiltere’den Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de radarında olan Rodrigo Muniz için Fenerbahçe detaylı bir araştırma yaptı, Flamengo’ya teklif yapmak için hazırlıklara başladı.

Forvet hattına Serdar Dursun’u alan, Vedat Muriç için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler Muniz'i de listesine ekledi.

Flamengo forması giyen Brezilyalı futbolcu, gözlemci ekibinin ısrarlı tavsiyeleri sonrası Vitor Pereira’ya sunuldu. Portekizli teknik adamın, detaylı araştırmanın ardından Muniz için, “Alalım” raporu vermesi üzerine yönetim kolları sıvadı.

Diego ayrıntısı

20 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti ve başarılı performansını bu sezon da devam ettirdi. Muniz için İngiliz ekibi Middlesbrough ve İspanya’dan Getafe’nin de girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe , hem oyuncuyla temasa geçip hem de Flamengo’ya cazip bir teklif sunmak için hazırlıklarına başladı.

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ve futbol hayatını Flamengo’da sürdüren Diego Ribas’ın da bu transfer için aracılık edebileceği kaydedildi.