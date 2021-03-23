Fenerbahçe için Marcelo Gallardo iddiası

Fenerbahçe'nin, geleceğini tartışma konusu olan Erol Bulut yerine Marcelo Gallardo'yu düşündüğü iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk yarışında zirvenin beş puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktör için hareket geçtiği öne sürüldü.

TNT Sports'ta yayımlanan programda açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Martin Castilla, sarı-lacivertlilerin Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediğini izleyicilerine aktardı. Programda Fenerbahçe yönetiminin 45 yaşındaki teknik adama maddi şartları yüksek bir teklif sunacağı aktarıldı.

Tarafların birkaç gün içerisinde bir araya geleceği ve Gallardo'nun Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebileceği belirtildi.

2014'ten bu yana River Plate'in başında yer alan Marcelo Gallardo, takımıyla 283 maçta 150 galibiyet, 77 beraberlik ve 56 mağlubiyet yaşadı.