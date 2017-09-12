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Spor

Fenerbahçe için 'Jack Wilshere' iddiası

Aykut Kocaman, 'çok yönlü' bir oyuncu alacaklarını basın toplantısında açıklamıştı

12 Eylül 2017 16:25

İngiltere basını, Fenerbahçe’nin Arsenal'in İngiliz orta sahası Jack Wilshere için son anda girişimde bulunduğunu ancak transferi bitiremediğini yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin ocak ayı için 25 yaşındaki futbolcu ile ön anlaşma yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer döneminin bitmesine bir gün kalan yaptığı açıklamada çok yönlü bir oyuncuyu kadroya katacaklarını söylemişti. Ancak Fenerbahçe'nin son transferi, sadece santrfor olarak görev yapabilen Vincent Janssen olmuştu. Kocaman'ın bahsettiği çok yönlü ismin ise Jack Wilshere olduğu ortaya çıktı.

Sezon sonu bedava

Sözcü Skor'da yer alan habere göre; İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin sonunda girişimde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığı, Wilshere ile anlaşma sağlanmasına rağmen Arsenal ile orta yolun bulunamadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin; orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabilen İngiliz yıldızla ara transfer dönemi için ön anlaşma yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ocak ayında bir kez daha Arsenal'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Eğer yine anlaşma sağlanamazsa, Wilshere haziranda bedavaya imza atabilir.

Arsenal tarihine geçmişti

Wilshere, 16 yaşındayken Arsenal ile ilk lig maçına çıkmış, kulüp tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu. 18 yaşında ise İngiltere Milli Takımı'nın formasını giymişti. Wilshere'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olması bekleniyordu ancak öyle olmadı. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Mesut Özil'in transferi sonrası gözden düşmüştü.

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