Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz kaleci iddiası

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Newcastle United'ın kalecisi Matz Sels ile ilgileniyor.

Newcastle yerel basını Chronicle'da yer alan habere göre Volkan Demirel'in yanına kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, son olarak Newcastle United forması giyen Matz Sels ile ilgileniyor.



Teknik direktörlüğünü Rafa Benitez'in yaptığı İngiliz ekibinde takıma yeni bir kaleci alınması beklenirken, Sels'in gidişi de kolaylaştırılacak.



2021 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Sels'i tam 1 yıl önce Belçika ekibi Gent'ten 6.5 milyon euro karşılığında transfer eden Newcastle United, kısa süre içerisinde oyuncudan zarar etmek istemiyor. Buna bağlı olarak Fenerbahçe'nin oyuncuyu satın alma opsiyonu ile beraber kiralamak istediği öne sürüldü.



25 yaşındaki Belçikalı Sels, bu sezon Newcastle United formasıyla Championship'te sadece 9 maçta forma giydi.