Fenerbahçe için formalite, Kocaman için gözlem maçı

Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA)- Ligde uzun bir seri yakalayıp, 8 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor’un konuğu olacak. İlk maçı Kadıköy’de 6-0 kazanan sarı lacivertliler Adana’da yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularına bu maçta fırsat verecek. Yedek oyuncuların performansını değerlendirdikten sonra devre arasında yapılacak ara transfer çalışmalarını şekillendirecek Kocaman, eksik olan bölgelere takviye yapılmasını isteyecek. Fenerbahçe kupa rövanş karşılaşması için Adana’ya maç günü gitmeyi tercih etti. Sarı lacivertliler bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 11:00’de havalanan uçakla ile Adana’ya giderken, karşılaşma sonrası tekrar İstanbul’a dönecek. Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Alper Potuk, Mehmet Ekici, Janssen ve Fernandao Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek isimler. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda 20:30’da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe’nin Adana Demirspor karşısındaki muhtemel 11’i ise şu şekilde: Kameni, Isla, Yiğithan, Neto, Hasan Ali, Ozan Tufan, Oğuz Kağan, Valbuena, Samet Karakoç, Soldado, Ahmethan Köse