Fenerbahçe için Enner Valencia iddiası

Meksika Ligi yayıncı kuruluşu, Tigres'den ayrılan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Tudn'un haberine göre, kız kardeşi kaçırılan Enner Valencia yaşadığı sorunları çözdükten sonra İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Enner Valencia, 2019/20 sezonunda Meksika'da oynadığı 29 maçta 2 gol attı 5 ve asist yaptı.

Kız kardeşini kaçırmışlardı

Geçtiğimiz günlerde Enner Valencia'nin kız kardeşi Erci Valencia, San Lorenzo'da silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.