Fenerbahçe için Andre Villas Boas iddiası

İspanyol ve Fransız basını, 43 yaşındaki Andre Villas Boas’ın sarı-lacivertli takımdan teklif aldığını yazdı; Türkiye’de yeni bir maceraya başlayabileceğini vurguladı.

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin Andre Villas Boas'la görüştüğü iddia edildi. İspanyol ve Fransız basını dün haberi flaş olarak geçti. Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Portekizli hocanın Türk ekibinden teklif aldığı belirtilirken, futbol sahnesine Fenerbahçe ile geri dönebileceği ifade edildi. Sarı-lacivertli takımın, Boas dışındaki diğer adaylarının ise Fonseca ve Rafael Benitez olduğu da kaydedildi.

Sistemi 4-3-3

Marsilya'dan 2 Şubat'ta ayrılan Villas-Boas, hücuma dayalı 4-3-3 sistemini kullanıyor. 43 yaşındaki çalıştırıcı, Porto ve Zenit'te birer şampiyonluk dahil 7 kupa kazandı. 2011'de Porto'yu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Boas, motor tutkusu ile biliniyor. Farklı bir kişiliğe sahip olan Boas'ın birkaç yıl içinde emeklilik planları yaptığı ancak öncesinde son kez yeni bir ülkede yeni bir macera aradığı vurgulandı.