"Fenerbahçe hızlı davranmasa Berke Özer'i Manchester City alacaktı"

Futbolcu menajeri Batur Altıparmak, Berke Özer, Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Global TV'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Batur Altıparmak, Berke Özer için Fenerbahçe'nin bir adım önde davrandığını yoksa oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye gideceğini söyledi:

"Berke Özer'i Fenerbahçe almasa, Manchester City alıyordu. Enes Ünal gibi yatırım yapacaklardı. Fenerbahçe bir adım önde davrandı diye bu transfer gerçekleşti.

"Fenerbahçe’nin transferlerinden Barış Alıcı, Berke Özer ve Harun Tekin transferlerini biz yaptık. Diğer transferler ise Comolli’nin transferleri, bizim bir ilgimiz yok. Barış ve Berke’yi önceki yönetim de takip ediyordu."

Selçuk'tan indirim istendi mi?

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olduğunu vurgulayan Altıparmak, oyuncuların durumunun netlik kazanmadığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Selçuk İnan'ın sözleşmesi zaten sezon sonunda bitecek. Yeni sözleşme önerirken, kendi şartlarını önerebilirler. Biz de uygun mu değil mi diye karar veririz. Şu ana kadar bu konuyla ilgili bir iletişimimiz, temasımız olmadı.

"Beşiktaş'tan ayrılacağı dönemde İsmail Köybaşı için Avrupa'dan bir kulüple görüşüyorduk. Fenerbahçe talip olunca İsmail, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Nisan ayında durumunu netleştiririz."