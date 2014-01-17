Fenerbahçe hisseleri tepetaklak

Şike davasına yönelik Yargıtay kararı ile Fenerbahçe hisseleri dakikalar içinde düştü.Hisseler yaklaşık beş dakika içinde 35 liradan 30,60 liraya kadar geriledi.

Yargıtay kararı ile ilgili ilk açıklama şike davasının "Kısmen onandığı, kısmen düştüğü ve kısmen bozulduğu" yönündeydi. Bu habere yatırımcılar ilk olarak Fenerbahçe hisselerini yükselterek reaksiyon verdi. Fenerbahçe hisseleri karar öncesi 33,10 TL'den seyrederken günlük farkla yüzde 4 artarak dakikalar içinde 35,02 TL'ye kadar çıktı.

Ancak kararların detayları gelmeye başladıkça Fenerbahçe hisseleri bu sefer dakikalar içinde düşmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şike ve teşvik cezasına onama kararı çıktığı haberleriyle Fenerbahçe hisseleri 35 liradan hızla düşerek günlük yüzde 8,38 düşerek 30,60 liraya kadar geriledi.