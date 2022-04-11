Fenerbahçe hem derbiyi kazandı hem kasayı doldurdu

Galatasaray'ı evinde yenen Fenerbahçe kasasını doldurdu. Sarı-laciverliler derbide 20 milyon TL gelir elde etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçını Fenerbahçe 2-0 kazandı. Taraftarı önünde coşkulu atmosferde oynayan Sarı-Lacivertliler kasasını da doldurdu.

Miha Zajc'sın açtığı, Serdar Dursun'un kapanışı yaptığı maçta Fenerbahçe tribünler kapalı gişedi. Mücadeleyi tribünde 48 bin 842 kişi takip etti.

Sabah gazetesinin haberine göre derbi biletleri saniyelerde tükenen Fenerbahçe'de taraftarlar maç gününde stadın altındaki Fenerium mağazasında ürün bırakmadı. Sarı-Lacivertli kulüp mağaza ve bilet satışından 20 milyon TL gelir elde etti.